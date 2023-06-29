Последствия ракетного удара в селе Чабанское в Одесской области.

Разрушенные дома в селе Чабанское. Фото: Новини. LIVE

68 поврежденных жилых домов, 4 из которых не подлежат восстановлению. Таковы последствия ракетного удара 10 июня 2023 года по селу Чабанское рядом с курортным поселком Сергеевка в Одесской области. Враг коварно обстрелял мирное население ночью, когда люди отдыхали. Только чудом тогда никто не погиб, впрочем, многие граждане получили осколочные ранения. Размозженное стекло десятками частиц вонзилось в человеческие тела и навсегда оставило шрамы.

Журналисты Новини.LIVE побывали в селе Чабанское и видели, как местные жители приходят в себя после ракетного удара и кто им в этом помогает.

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Мария Васильевна с ужасом вспоминает ту ночь. Женщина отдыхала вместе с сыном в своем частном доме, когда около часа ночи в их доме взрывной волной сокрушило все окна, вывернуло дверь и буквально на глазах начали появляться трещины в стенах.

Мария Васильевна рассказывает о ракетном ударе. Фото: Новини.LIVE

"Меня отбросило с дивана на пол, я услышала, как кричал сын и умолял о помощи. Осколки растрощенного оконного стекла врезались ему в лицо и тело. Первое, что я увидела, когда добралась до него, — окровавленную комнату и неподвижного сына. Начала сразу кричать о помощи, а вокруг меня у соседей такая же ситуация. Пока мы выбирались из поврежденного дома, уже приехали медики скорой помощи и спасатели. К счастью, никто не погиб", — вспоминает Мария Васильевна.

Восстановленная крыша в доме Марии Васильевны. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом изнутри. Фото: Новини.LIVE

Разбитый забор и строительный мусор. Фото: Новини.LIVE

Владимир вместе с семьей на момент ракетного удара находился в Днепре на похоронах. Когда вернулся домой, ужаснулся: его дом ходил ходуном, заходить в него было опасно, потому что в любой момент он мог полностью развалиться. Строителям пришлось его разобрать. Теперь на месте бывшего дома у Владимира во дворе сплошная равнина.

Владимир о последствиях ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

"Дома у меня уже нет, уцелела только летняя кухня. Сейчас уже начал ее ремонтировать после обстрела, как завершу — переберемся с семьей сюда. А пока живем на одной из баз отдыха Сергеевского поселкового совета. Главное, что все живы", — рассказывает мужчина.

Уцелелая летняя кухня. Фото: Новини.LIVE

Место, где находился жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Во время разбора своего дома Владимир собрал обломки вражеской ракеты. Все детали сейчас держит дома. Говорит, придет время, изготовит из них значки для внуков — как память о том, что сделали оккупанты с его домом и жителями села.

Обломки вражеской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Дефицит рабочих рук

Каждый день в селе работает 6 бригад строителей на поврежденных объектах. Ребята ремонтируют жилье людей, чтобы к осени все они смогли вернуться в свои дома. Единственное, о чем жалуются — не хватает рабочих рук.

Вадим Мельник. Фото: Новини.LIVE

"Большая проблема ныне — это недостаточное количество строителей. Чтобы оперативно ликвидировать последствия ракетного удара, нужно хотя бы 15 бригад. Несмотря на это в течение первых дней после обстрела мы выполнили все аварийные работы, демонтировали опасные элементы. Сегодня возобновление продолжается: идет строительство новых кровель, где в этом есть потребность, восстанавливаем разрушенные стены, перегородки. Впереди еще немало работы по установке окон, дверей", — рассказывает и.о. начальника отдела коммунальной собственности, земельных отношений и ЖКХ Сергеевского поселкового совета Вадим Мельник.

Бригада ремонтников. Фото: Новини.LIVE

Замена поврежденной кровли. Фото: Новини.LIVE

Люди объединились вокруг общей беды

К восстановлению поврежденных домов присоединились не только органы местных властей, но и жители окрестных сел, соседние территориальные общины, волонтеры, предприниматели, депутаты. Каждый помогает всем, чем может: кто работает на полевой кухне, чтобы накормить рабочих, кто доставляет строительные материалы, кто уже ремонтирует разбитые дома.

Татьяна Сибирцева. Фото: Новини.LIVE

"С первых минут после обстрела начал функционировать Гуманитарный штаб, развернули большую палатку, где людей приютили. Здесь им оказывают психологическую помощь. Кроме того, начали готовить горячие обеды. Помощь поступала отовсюду: продукты, предметы быта и гигиены. Параллельно комиссии в составе трех групп полностью обошли жителей всего села, зафиксировали, какие повреждения и в чем наибольшая потребность. К сожалению, это уже третий ракетный удар по нашей общине, поэтому мы знаем, как правильно действовать в таких случаях, чтобы вовремя оказать помощь людям и не оставить без внимания никого", — рассказала заместитель главы поселкового совета по вопросам деятельности исполнительных органов Татьяна Сибирцева.

Временная полевая кухня. Фото: Новини.LIVE

10 миллионов гривен на восстановление

Из Одесского областного бюджета на восстановление поврежденных домов предусмотрено 10 млн гривен. В поссовете говорят, что этого хватит, чтобы ликвидировать последствия ракетного удара. Впрочем, до сих пор есть вопросы, требующие решения на государственном уровне.

Александр Дукач. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня встает вопрос, что делать тем людям, которые вообще остались без жилья. Некоторым из них мы восстановили кровлю, поселковый совет взял на себя установку окон за средства областного бюджета, но у немалого количества людей внутри полностью все разбито", — рассказал заместитель председателя Сергеевского поселкового совета Александр Дукач.

По его словам, сегодня законом о возобновлении предусматриваются определенные средства на возмещение ущерба. В частности, согласно постановлению 381, граждане, чье жилье претерпело разрушения в результате обстрела, из государственного бюджета могут получить до 200 тысяч гривен.

"Эта процедура достаточно сложная, и люди задают справедливый вопрос: как получить эти деньги, чтобы можно было делать внутренний ремонт. Но самая сложная ситуация пока у тех людей, которые вообще остались без жилья, потому что законом предусматривается получение жилищного сертификата или получение средств на восстановление. Впрочем, сам механизм до сих пор не прописан", — рассказал заместитель председателя Сергеевского поселкового совета Александр Дукач.

Жители села Чабанское. Фото: Новини.LIVE

Маленькая жительница села Чабанское. Фото: Новини.LIVE

Сегодня из-за постоянных атак Сергеевской общины основные усилия направлены не на развитие курортной зоны, а на восстановление разрушенных зданий и жилых домов местного населения. Несмотря на это люди не отчаиваются, а объединяют совместные усилия, чтобы уберечь родную землю от оккупантов.