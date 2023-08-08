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"Без дискотек": в Одесі змінили час роботи розважальних закладів

8 серпня 2023 12:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Без дискотек": в Одесі змінили час роботи розважальних закладів
Нічний клуб. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі продовжили дозволений час роботи розважальних закладів. Відтепер всі кафе, бари, ресторани, нічні клуби тощо можуть працювати до 23:00.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00. Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00", — йдеться в повідомленні. 

Допис Одеської ОВА. Фото: скриншот
Допис Одеської ОВА. Фото: скриншот

Заборони, які діють на Одещині

На території Одеської області діє комендантська година з 24:00 до 05:00. Виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути вдома.

Нагадаємо, Голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив про майбутнє відкриття пляжного сезону в Одесі. Пляжі будуть готові до оксамитового сезону до кінця цього тижня.

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