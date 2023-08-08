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"Без дискотек": в Одессе изменили время работы развлекательных заведений

8 августа 2023 12:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Без дискотек": в Одессе изменили время работы развлекательных заведений
Ночной клуб. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе продлили разрешенное время работы развлекательных заведений. Теперь все кафе, бары, рестораны, ночные клубы и тому подобное могут работать до 23:00.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00. Ограничения остаются относительно развлекательных мероприятий. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00", — говорится в сообщении.

Сообщение Одесской ОВА. Фото: скриншот
Сообщение Одесской ОВА. Фото: скриншот

Запреты, действующие в Одесской области

На территории Одесской области действует комендантский час с 24:00 до 05:00. Выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждане призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть дома.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер объявил о предстоящем открытии пляжного сезона в Одессе. Пляжи будут готовы к бархатному сезону к концу этой недели.

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