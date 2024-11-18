Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Без електротранспорту — в Одесі випустили безкоштовні автобуси arrow

Без електротранспорту — в Одесі випустили безкоштовні автобуси

18 листопада 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі сьогодні їздитимуть безкоштовні автобуси — де і коли
Автобус на вулиці в Одесі. Фото: Odesa Mass Transit
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 18 листопада, в Одесі не працюватиме міський електротранспорт. Тому на два маршрути вийдуть великі автобуси, які місто отримало від міжнародних партнерів. Проїзд у них безкоштовний.

Про це повідомили в Одеській мерії.

Читайте також:

Де їздитимуть

Два автобуси курсуватимуть між вулицею 28-ї бригади (колишня Паустовського) до Пересипських мостів. Ще два — віл вулиці Архітекторської до залізничного вокзалу. Кожен автобус робить по два оборотних рейсі вранці і вдень. 

Графік руху

Ранкові рейси: 

  • Відправлення о 7:00 з кінцевих зупинок на вул. Архітекторській та вул. 28-ї бригади (Паустовського). Інтервал — 45 хвилин. Кожен автобус виконає по два оборотних рейси.

Вечірні рейси: 

  • Початок руху о 15:00 з кінцевих зупинок. Заплановано по два оборотних рейси.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вранці 17 листопада значна частина Одеси залишилася без світла. У деяких будинках електрики немає вже понад добу. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання.

Одеса електроенергія Новини Одеси автобуси громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:35 Як оформити статус особа з інвалідністю внаслідок війни — правила

09:30 "Гаряча лінія" ТЦК — чому скарги не допомагають

09:23 Екскомандир Азову відреагував на дозвіл Заходу бити по Росії

09:21 Без електротранспорту — в Одесі випустили безкоштовні автобуси

09:15 Ситуація на фронті напружена — зведення Генштабу ЗСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:09 Гроші на комунальні послуги — як оформити субсидію боржникам

09:05 Відключення світла — у низці областей скасували графіки

08:50 У Вашингтоні пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

08:49 Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО

08:38 Байден дозволив Україні бити лише по одній області РФ — Axios

09:35 Як оформити статус особа з інвалідністю внаслідок війни — правила

09:30 "Гаряча лінія" ТЦК — чому скарги не допомагають

09:23 Екскомандир Азову відреагував на дозвіл Заходу бити по Росії

09:21 Без електротранспорту — в Одесі випустили безкоштовні автобуси

09:15 Ситуація на фронті напружена — зведення Генштабу ЗСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:09 Гроші на комунальні послуги — як оформити субсидію боржникам

09:05 Відключення світла — у низці областей скасували графіки

08:50 У Вашингтоні пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

08:49 Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО

08:38 Байден дозволив Україні бити лише по одній області РФ — Axios

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку