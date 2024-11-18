В Одесі сьогодні їздитимуть безкоштовні автобуси — де і коли

Автобус на вулиці в Одесі. Фото: Odesa Mass Transit

У понеділок, 18 листопада, в Одесі не працюватиме міський електротранспорт. Тому на два маршрути вийдуть великі автобуси, які місто отримало від міжнародних партнерів. Проїзд у них безкоштовний.

Про це повідомили в Одеській мерії.

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Де їздитимуть

Два автобуси курсуватимуть між вулицею 28-ї бригади (колишня Паустовського) до Пересипських мостів. Ще два — віл вулиці Архітекторської до залізничного вокзалу. Кожен автобус робить по два оборотних рейсі вранці і вдень.

Графік руху

Ранкові рейси:

Відправлення о 7:00 з кінцевих зупинок на вул. Архітекторській та вул. 28-ї бригади (Паустовського). Інтервал — 45 хвилин. Кожен автобус виконає по два оборотних рейси.

Вечірні рейси:

Початок руху о 15:00 з кінцевих зупинок. Заплановано по два оборотних рейси.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вранці 17 листопада значна частина Одеси залишилася без світла. У деяких будинках електрики немає вже понад добу. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання.