В Одессе сегодня будут ездить бесплатные автобусы — где и когда

Автобус на улице в Одессе. Фото: Odesa Mass Transit

В понедельник, 18 ноября, в Одессе не будет работать городской электротранспорт. Поэтому на два маршрута выйдут большие автобусы, которые город получил от международных партнеров. Проезд у них бесплатный.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Где будут ездить

Два автобуса будут курсировать между улицей 28-й бригады (бывшая Паустовского) к Пересыпским мостам. Еще два — от улицы Архитекторской до железнодорожного вокзала. Каждый автобус совершает по два оборотных рейса утром и днем.

График движения

Утренние рейсы:

Отправление в 7:00 с конечных остановок на ул. Архитекторской и ул. 28-й бригады (Паустовского). Интервал — 45 минут. Каждый автобус выполнит по два оборотных рейса.

Вечерние рейсы:

Начало движения в 15:00 с конечных остановок. Запланировано по два оборотных рейса.

Напомним, в результате российской атаки утром 17 ноября значительная часть Одессы осталась без света. В некоторых домах электричества нет уже больше суток. В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях оборудования.