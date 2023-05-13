Без світла: хто з одеситів та до котрої години залишиться без електропостачання

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 13 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Жуковського, 33, Віце-Адм.Жукова, 17/19 Ак.Гаркавого, Академічна, Волоколамська, Гагаріна пр-т, Г.Доватора, Житомирська, Липнева, Могилівська, Подільська, Самарська, Семінарська, Умова, Фонтанська дор., Черняховського Героїв оборони Одеси, Добровольського, Л.Українки

Зазначимо повернути електроенергію мають сьогодні ввечері. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 18:00-19:00.

Нагадаємо, в Одесі відбулась зустріч з представниками ОСББ, які мають складнощі з приєднанням до електромереж. На нараді було обговорено шляхи розв'язання цієї проблеми в рамках чинних регуляторних актів.

Додамо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.