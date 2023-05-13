Без світла: хто з одеситів та до котрої години залишиться без електропостачання
Сьогодні, 13 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
- Жуковського, 33,
- Віце-Адм.Жукова, 17/19
- Ак.Гаркавого,
- Академічна,
- Волоколамська,
- Гагаріна пр-т,
- Г.Доватора,
- Житомирська,
- Липнева,
- Могилівська,
- Подільська,
- Самарська,
- Семінарська,
- Умова,
- Фонтанська дор.,
- Черняховського
- Героїв оборони Одеси,
- Добровольського,
- Л.Українки
Зазначимо повернути електроенергію мають сьогодні ввечері. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 18:00-19:00.
Нагадаємо, в Одесі відбулась зустріч з представниками ОСББ, які мають складнощі з приєднанням до електромереж. На нараді було обговорено шляхи розв'язання цієї проблеми в рамках чинних регуляторних актів.
Додамо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.