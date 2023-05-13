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Без світла: хто з одеситів та до котрої години залишиться без електропостачання

13 травня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла: хто з одеситів та до котрої години залишиться без електропостачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 13 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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  1. Жуковського, 33,  
  2. Віце-Адм.Жукова, 17/19 
  3. Ак.Гаркавого, 
  4. Академічна, 
  5. Волоколамська, 
  6. Гагаріна пр-т,
  7.  Г.Доватора, 
  8. Житомирська, 
  9. Липнева, 
  10. Могилівська,
  11. Подільська, 
  12. Самарська, 
  13. Семінарська,
  14.  Умова, 
  15. Фонтанська дор., 
  16. Черняховського 
  17. Героїв оборони Одеси, 
  18. Добровольського, 
  19. Л.Українки

Зазначимо повернути електроенергію мають сьогодні ввечері. Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 18:00-19:00. 

Нагадаємо, в Одесі відбулась зустріч з представниками ОСББ, які мають складнощі з приєднанням до електромереж. На нараді було обговорено шляхи розв'язання цієї проблеми в рамках чинних регуляторних актів.

Додамо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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