Без света: кто из одесситов и до которого часа останется без электроснабжения
Сегодня, 13 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света
- Жуковского, 33,
- Вице-Адм.Жукова, 17/19
- Ак.Горькового,
- Академическая,
- Волоколамская,
- Гагарина пр-т,
- Г.Доватора,
- Житомирская,
- Июльская,
- Могилевская,
- Подольская,
- Самарская,
- Семинарская,
- Условие,
- Фонтанская дор.,
- Черняховского
- Героев обороны Одессы,
- Добровольского,
- Л.Украинки
Отметим вернуть электроэнергию сегодня вечером. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться к 18:00 — 19:00.
Напомним, в Одессе состоялась встреча с представителями ОСМД, имеющих сложности с присоединением к электросетям. На совещании обсуждались пути решения этой проблемы в рамках действующих регуляторных актов.
Добавим, шесть раз электросистему Одесской области пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.