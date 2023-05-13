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Без света: кто из одесситов и до которого часа останется без электроснабжения

13 мая 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света: кто из одесситов и до которого часа останется без электроснабжения
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 13 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

  1. Жуковского, 33,
  2. Вице-Адм.Жукова, 17/19
  3. Ак.Горькового,
  4. Академическая,
  5. Волоколамская,
  6. Гагарина пр-т,
  7. Г.Доватора,
  8. Житомирская,
  9. Июльская,
  10. Могилевская,
  11. Подольская,
  12. Самарская,
  13. Семинарская,
  14. Условие,
  15. Фонтанская дор.,
  16. Черняховского
  17. Героев обороны Одессы,
  18. Добровольского,
  19. Л.Украинки

Отметим вернуть электроэнергию сегодня вечером. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться к 18:00 — 19:00.

Напомним, в Одессе состоялась встреча с представителями ОСМД, имеющих сложности с присоединением к электросетям. На совещании обсуждались пути решения этой проблемы в рамках действующих регуляторных актов.

Добавим, шесть раз электросистему Одесской области пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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