Без света: кто из одесситов и до которого часа останется без электроснабжения

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 13 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Жуковского, 33, Вице-Адм.Жукова, 17/19 Ак.Горькового, Академическая, Волоколамская, Гагарина пр-т, Г.Доватора, Житомирская, Июльская, Могилевская, Подольская, Самарская, Семинарская, Условие, Фонтанская дор., Черняховского Героев обороны Одессы, Добровольского, Л.Украинки

Отметим вернуть электроэнергию сегодня вечером. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться к 18:00 — 19:00.

Напомним, в Одессе состоялась встреча с представителями ОСМД, имеющих сложности с присоединением к электросетям. На совещании обсуждались пути решения этой проблемы в рамках действующих регуляторных актов.

Добавим, шесть раз электросистему Одесской области пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.