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Без світла: хто з одеситів залишиться без електропостачання

26 травня 2023 10:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла: хто з одеситів залишиться без електропостачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 26 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • Балківська, 177, 179, 181, 183, 
  • Банний провулок, 2, 
  • Виноградний провулок, 23, 
  • Дальницька, 1-42, 
  • Колонічна, 9, 11, 
  • М’ясоєдовска, 11/10-26, 
  • Михайлівська, 17, 
  • Прохоровська, 8-77, 
  • Степова, 2-42
  • Василя Симоненка, 2А (роботи до 16:30)

Де не буде світла до 19:00

  • Бессарабська, 1-5, 
  • Гвоздичний провулок, 3, 3А, 
  • Депутатський провулок, 1А-10, 
  • Качалова, 1-39, 
  • Лобачевського, 1-10, 
  • Лютнева, 3, 5, 
  • Метрополітенівський провулок, 1- 9, 
  • Проїзна, 20, 22, 
  • Радісна, 64-96, 
  • Скрипковий провулок, 1- 10, 
  • Тираспольське шосе, 29, 31, 
  • Тіниста, 10, 
  • Торгова, 17- 25, 
  • Яблочкіної провулок, 9, 12, 
  • Яблучна, 1-12
  • Академіка Панкратової, 1-31, 
  • В. Хавкіна, 1-31, 
  • Кругова, 10- 58

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

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