Без света: кто из одесситов останется без электроснабжения

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 26 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Балковская, 177, 179, 181, 183,

Банный переулок, 2,

Виноградный переулок, 23,

Дальницкая, 1-42,

Колоническая, 9, 11,

Мясоедовская, 11/10-26,

Михайловская, 17,

Прохоровская, 8-77,

Степная, 2-42

Василия Симоненко, 2А (работы до 16:30)

Где не будет света до 19:00

Бессарабская, 1-5,

Гвоздичный переулок, 3, 3А,

Депутатский переулок, 1А-10,

Кочелова, 1-39,

Лобачевского, 1-10,

Февральская, 3, 5,

Метрополитеновский переулок, 1-9,

Проездная, 20, 22,

Радостная, 64-96,

Скрипичный переулок, 1- 10,

Тираспольское шоссе, 29, 31,

Тенистая, 10,

Торговая, 17-25,

Яблочкиный переулок, 9, 12,

Яблочная, 1-12

Академика Панкратовой, 1-31,

В. Ховкина, 1-31,

Круговая, 10-58

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.