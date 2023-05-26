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Без света: кто из одесситов останется без электроснабжения

26 мая 2023 10:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света: кто из одесситов останется без электроснабжения
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 26 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Балковская, 177, 179, 181, 183,
  • Банный переулок, 2,
  • Виноградный переулок, 23,
  • Дальницкая, 1-42,
  • Колоническая, 9, 11,
  • Мясоедовская, 11/10-26,
  • Михайловская, 17,
  • Прохоровская, 8-77,
  • Степная, 2-42
  • Василия Симоненко, 2А (работы до 16:30)

Где не будет света до 19:00

  • Бессарабская, 1-5,
  • Гвоздичный переулок, 3, 3А,
  • Депутатский переулок, 1А-10,
  • Кочелова, 1-39,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Февральская, 3, 5,
  • Метрополитеновский переулок, 1-9,
  • Проездная, 20, 22,
  • Радостная, 64-96,
  • Скрипичный переулок, 1- 10,
  • Тираспольское шоссе, 29, 31,
  • Тенистая, 10,
  • Торговая, 17-25,
  • Яблочкиный переулок, 9, 12,
  • Яблочная, 1-12
  • Академика Панкратовой, 1-31,
  • В. Ховкина, 1-31,
  • Круговая, 10-58

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

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