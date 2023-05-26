Без света: кто из одесситов останется без электроснабжения
26 мая 2023 10:33
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
Сегодня, 26 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- Балковская, 177, 179, 181, 183,
- Банный переулок, 2,
- Виноградный переулок, 23,
- Дальницкая, 1-42,
- Колоническая, 9, 11,
- Мясоедовская, 11/10-26,
- Михайловская, 17,
- Прохоровская, 8-77,
- Степная, 2-42
- Василия Симоненко, 2А (работы до 16:30)
Где не будет света до 19:00
- Бессарабская, 1-5,
- Гвоздичный переулок, 3, 3А,
- Депутатский переулок, 1А-10,
- Кочелова, 1-39,
- Лобачевского, 1-10,
- Февральская, 3, 5,
- Метрополитеновский переулок, 1-9,
- Проездная, 20, 22,
- Радостная, 64-96,
- Скрипичный переулок, 1- 10,
- Тираспольское шоссе, 29, 31,
- Тенистая, 10,
- Торговая, 17-25,
- Яблочкиный переулок, 9, 12,
- Яблочная, 1-12
- Академика Панкратовой, 1-31,
- В. Ховкина, 1-31,
- Круговая, 10-58
Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.