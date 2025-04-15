Які документи необхідні для вї'зду в Румунію з Одещини

Без цих документів одесити не зможуть потрапити до Румунії
Туристи з Одещини нерідко потрапляють у неприємні ситуації, коли їх не пропускають до Румунії через відсутність тих чи інших документів. Тому мандрівникам необхідно знати, що з собою брати потрібно, а що — категорично заборонено.
Необхідні документи для поїздки в Румунію
Щоб перетнути кордон на власному транспорті, водій повинен мати:
- Паспорт (біометричний або з візою).
- Свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт).
- Водійське посвідчення міжнародного зразка.
- Страховий поліс "Зелена карта".
- Довіреність (якщо авто не належить водію).
- Довідку про технічне обслуговування автомобіля.
Довідка про техобслуговування
Крім того, мандрівник повинен мати документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:
- Нормальний рівень викидів вихлопних газів.
- Відсутність серйозних механічних пошкоджень.
- Відповідність стандартам безпеки.
Це необхідно для запобігання аварій на дорогах, усі довідки можуть видати сертифіковані СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цих документів, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.
До Румунії не ввозити
- Зброю, вибухівку, наркотики.
- Продукти тваринного походження без заводської упаковки.
- Готівку понад 10 000 євро без декларування.
- Великий обсяг алкоголю (по дві пляшки на людину) та тютюну (не більше двох пачок на особу).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому можуть не пустити до Молдови. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.
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