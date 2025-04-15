Які документи необхідні для вї'зду в Румунію з Одещини

Румунський кордон. Фото ілюстративне: molbuk.ua

Туристи з Одещини нерідко потрапляють у неприємні ситуації, коли їх не пропускають до Румунії через відсутність тих чи інших документів. Тому мандрівникам необхідно знати, що з собою брати потрібно, а що — категорично заборонено.

Необхідні документи для поїздки в Румунію

Щоб перетнути кордон на власному транспорті, водій повинен мати:

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Паспорт (біометричний або з візою).

Свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт).

Водійське посвідчення міжнародного зразка.

Страховий поліс "Зелена карта".

Довіреність (якщо авто не належить водію).

Довідку про технічне обслуговування автомобіля.

Довідка про техобслуговування

Крім того, мандрівник повинен мати документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

Нормальний рівень викидів вихлопних газів.

Відсутність серйозних механічних пошкоджень.

Відповідність стандартам безпеки.

Це необхідно для запобігання аварій на дорогах, усі довідки можуть видати сертифіковані СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цих документів, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.

До Румунії не ввозити

Зброю, вибухівку, наркотики.

Продукти тваринного походження без заводської упаковки.

Готівку понад 10 000 євро без декларування.

Великий обсяг алкоголю (по дві пляшки на людину) та тютюну (не більше двох пачок на особу).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому можуть не пустити до Молдови. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.