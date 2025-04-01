З Одеси до Кишиневу запустять потяги

Потяг їде. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна і Молдова обговорили перспективи відновлення залізничного сполучення між Одесою та Кишиневом. Зокрема, йдеться про транзит вантажних вагонів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

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Українська сторона висловила зацікавленість у розвитку міжнародних залізничних перевезень із Молдовою, наголосивши на необхідності врахування безпекових та економічних факторів. Зокрема, йдеться про оцінку пасажиропотоку, вартості користування інфраструктурою та можливих тарифів на перевезення, що дозволить ухвалити обґрунтоване рішення щодо запуску маршруту.

"Ми впевнені, що відновлення поїзда Одеса-Кишинів сприятиме покращенню транспортної доступності та економічним зв’язкам між нашими країнами. Водночас маємо врахувати всі безпекові ризик", — зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Наразі триває активна робота з відновлення стабільної роботи систем після нещодавньої кібератаки на Укрзалізницю. Україна готова забезпечити повноцінний обмін даними про молдовські вагони одразу після завершення технічних відновлювальних заходів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсії на Укрзалізниці. А також про одесита, який готував теракт на коліях.