Из Одессы в Кишинев запустят поезда

Из Одессы в Кишинев планируют запустить поезд — когда
Украина и Молдова обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом. В частности, речь идет о транзите грузовых вагонов.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Из Одессы в Кишинев
Украинская сторона выразила заинтересованность в развитии международных железнодорожных перевозок с Молдовой, отметив необходимость учета безопасности и экономических факторов. В частности, речь идет об оценке пассажиропотока, стоимости пользования инфраструктурой и возможных тарифов на перевозки, что позволит принять обоснованное решение о запуске маршрута.
"Мы уверены, что восстановление поезда Одесса-Кишинев будет способствовать улучшению транспортной доступности и экономическим связям между нашими странами. В то же время должны учесть все риски безопасности",— отметил заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба.
Сейчас идет активная работа по восстановлению стабильной работы систем после недавней кибератаки на Укрзализныцю. Украина готова обеспечить полноценный обмен данными о молдавских вагонах сразу после завершения технических восстановительных мероприятий.
Напомним, недавно мы писали о диверсиях на Укрзализныце. А также об одессите, который готовил теракт на путях.
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