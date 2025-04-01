Из Одессы в Кишинев запустят поезда

Поезд едет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина и Молдова обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом. В частности, речь идет о транзите грузовых вагонов.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

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Украинская сторона выразила заинтересованность в развитии международных железнодорожных перевозок с Молдовой, отметив необходимость учета безопасности и экономических факторов. В частности, речь идет об оценке пассажиропотока, стоимости пользования инфраструктурой и возможных тарифов на перевозки, что позволит принять обоснованное решение о запуске маршрута.

"Мы уверены, что восстановление поезда Одесса-Кишинев будет способствовать улучшению транспортной доступности и экономическим связям между нашими странами. В то же время должны учесть все риски безопасности",— отметил заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба.

Сейчас идет активная работа по восстановлению стабильной работы систем после недавней кибератаки на Укрзализныцю. Украина готова обеспечить полноценный обмен данными о молдавских вагонах сразу после завершения технических восстановительных мероприятий.

Напомним, недавно мы писали о диверсиях на Укрзализныце. А также об одессите, который готовил теракт на путях.