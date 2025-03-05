Готовил взрывчатку — СБУ задержала одессита

Вещественные доказательства. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе задержали мужчину, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства по заказу российских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 20-летний наркозависимый мужчина из Одесской области был завербован ФСБ через Телеграм-канал по поиску "легких" денег. По инструкции российского спецслужбиста агент приобрел компоненты, из которых собственноручно планировал изготовить взрывчатку, замаскировать ее под огнетушитель и оставить по определенному адресу. После этого — взорвать СВП с помощью вызова на телефон. Перед тем, как совершить теракт, куратор поручил агенту выполнить "тестовое" задание: поджечь батарейный и релейный шкафы на стратегическом направлении железнодорожного сообщения. Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства, когда он пытался избавиться от вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (покушение на диверсию в условиях военного положения). Кроме того, планируется дополнительная квалификация его преступлений — по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о штрафе за сжигание листьев. А также о мошенниках, которые собирали деньги якобы на ВСУ.