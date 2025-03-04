Мошенники собрали 50 миллионов гривен с одесситов

Задержанный с полицией. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Дельцы собирали деньги на дроны для ВСУ, однако присваивали все средства себе. За содеянное подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества, а главную организаторку объявили в международный розыск через Интерпол.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, потерпевшие собирали средства на беспилотники и их комплектующие для отправки военным в зону боевых действий. Всего 108 человек стали жертвами мошеннических действий. Таким образом было перечислено более 50 миллионов гривен. Людей привлекла стоимость предложенных товаров, которая была меньше на 20-25% от рыночной. Кроме того, фигуранты действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Оплата за товар осуществлялась наличными и путем перечисления средств на банковские карты и криптокошельки, а выводили средства путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля, и туристических услуг. Правоохранители провели обыски по местам жительства мошенников на территории Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства. Кроме того, полицейские арестовали имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллиона гривен, а также 28,6 миллионов гривен на их банковских счетах.

Задержанная с полицией. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Полицейские выяснили, что организовали преступную схему две женщины, которые и раньше уже обманывали граждан. Так, обвинительные акты на них по фактам не поставки 40 старлинков и реализации недействительных топливных талонов находятся на рассмотрении в суде. На этот раз злоумышленницы не поставили более 600 дронов различного типа для нужд Вооруженных Сил Украины.

Какое наказание грозит

Организаторов схемы подозревают по ч. 4, 5 ст. 190 Уголовного Кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация преступных доходов). Им грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который устроил драку. А также о пограничнике, который незаконно переправлял мужчин.