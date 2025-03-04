Шахраї зібрали 50 мільйонів гривень з одеситів

Затриманий з поліцією. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Ділки збирали гроші на дрони для ЗСУ, проте привласнювали усі кошти собі. За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна, а головну організаторку оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, потерпілі збирали кошти на безпілотники та їх комплектуючі для відправлення військовим у зону бойових дій. Загалом 108 осіб стали жертвами шахрайських дій. Таким чином було перерахувано більш ніж 50 мільйонів гривень. Людей привабила вартість запропонованих товарів, яка була менше на 20-25% від ринкової. Крім того, фігуранти дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Оплата за товар здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на банківські картки та криптогаманці, а виводили кошти шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, та туристичних послуг. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання шахраїв на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, у ході яких вилучили речові докази. Крім того, поліцейські заарештували майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень, а також 28,6 мільйонів гривень на їхніх банківських рахунках.

Затримана з поліцією. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Поліцейські з’ясували, що організували злочинну схему дві жінки, які й раніше вже ошукували громадян. Так, обвинувальні акти на них за фактами не поставки 40 старлінків та реалізації недійсних паливних талонів перебувають на розгляді в суді. Цього разу зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних Сил України.

Яке покарання загрожує

Організаторів схеми підозрюють за ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального Кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація злочинних доходів). Їм загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який влаштував бійку. А також про прикордонника, який незаконно переправляв чоловіків.