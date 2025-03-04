В Одесской области мужчина сжигал листья возле леса — как наказали

Оформление протокола Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Мужчина на Подольщине Одесской области сжигал сухую растительность возле лесных насаждений. Действия мужчины могли привести к серьезным последствиям для экологии — его привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Привлекли к ответственности

Обнаружили нарушителя спасатели во время воздушного мониторинга Подольского района. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 77 КУоАП (Нарушение требований пожарной безопасности в лесах). Он должен выплатить штраф в размере 1530 гривен.

"Мы еще раз напоминаем, что самовольное выжигание сухой растительности запрещено законом!" — предупреждают спасатели.

Дрон, с помощью которого обнаружили нарушителя. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

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