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За сжигание листвы жителю Одесчины выписали штраф — какой

4 марта 2025 21:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области мужчина сжигал листья возле леса — как наказали
Оформление протокола Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Мужчина на Подольщине Одесской области сжигал сухую растительность возле лесных насаждений. Действия мужчины могли привести к серьезным последствиям для экологии — его привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Привлекли к ответственности

Обнаружили нарушителя спасатели во время воздушного мониторинга Подольского района. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 77 КУоАП (Нарушение требований пожарной безопасности в лесах). Он должен выплатить штраф в размере 1530 гривен.

"Мы еще раз напоминаем, что самовольное выжигание сухой растительности запрещено законом!" — предупреждают спасатели.

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Дрон, с помощью которого обнаружили нарушителя. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о пожарах в Харькове. А также о том, как пламя уничтожило дом в Одесской области.

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