На Одещині чоловік палив листя біля лісу — як покарали

Оформлення протоколу Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Чоловік на Подільщині Одеської області спалював суху рослинність біля лісових насаджень. Дії чоловіка могли призвести до серьйозних наслідків для екології — його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Притягнули до відповідальності

Виявили порушника рятувальники під час повітряного моніторингу Подільського району. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77 КУпАП (Порушення вимог пожежної безпеки в лісах). Він повинен виплатити штраф у розмірі 1530 гривень.

"Ми вкотре нагадуємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом!" — попереджають рятувальники.

Дрон, за допомогою якого виявили порушника. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежі в Харкові. А також про те, як полум'я знищило будинок на Одещині.