На Одещині чоловік палив листя біля лісу — як покарали

За спалювання листя жителю Одещини виписали штраф — який
Чоловік на Подільщині Одеської області спалював суху рослинність біля лісових насаджень. Дії чоловіка могли призвести до серьйозних наслідків для екології — його притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
Притягнули до відповідальності
Виявили порушника рятувальники під час повітряного моніторингу Подільського району. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77 КУпАП (Порушення вимог пожежної безпеки в лісах). Він повинен виплатити штраф у розмірі 1530 гривень.
"Ми вкотре нагадуємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом!" — попереджають рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежі в Харкові. А також про те, як полум'я знищило будинок на Одещині.
Читайте Новини.LIVE!