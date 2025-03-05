Готував вибухівку — СБУ затримала одесита

Речові докази. Фото: Служба безпеки України

В Одесі затримали чоловіка, який готував підрив саморобного вибухового пристрою на замовлення російських спецслужб. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 20-річний наркозалежний чоловік з Одещини, був завербований ФСБ через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей. За інструкцією російського спецслужбіста агент придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити вибухівку, замаскувати її під вогнегасник та залишити за певною адресою. Після цього — підірвати СВП за допомогою виклику на телефон. Перед тим, як здійснити теракт, куратор доручив агенту виконати "тестове" завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання, коли він намагався позбутися речових доказів.

Яке покарання загрожує

Чоловіка підозрюють за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (замах на диверсію в умовах воєнного стану). Крім того, планується додаткова кваліфікація його злочинів — за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штраф за спалювання листя. А також про шахраїв, які збирали гроші начебто на ЗСУ.