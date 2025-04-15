Какие документы необходимы для въезда в Румынию из Одесской области

Румынская граница. Фото иллюстративное: molbuk.ua

Туристы из Одесской области нередко попадают в неприятные ситуации, когда их не пропускают в Румынию из-за отсутствия тех или иных документов. Поэтому путешественникам необходимо знать, что с собой брать нужно, а что — категорически запрещено.

Необходимые документы для поездки в Румынию

Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:

Реклама

Читайте также:

Паспорт (биометрический или с визой).

Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).

Водительское удостоверение международного образца.

Страховой полис "Зеленая карта".

Доверенность (если авто не принадлежит водителю).

Справку о техническом обслуживании автомобиля.

Справка о техобслуживании

Кроме того, путешественник должен иметь документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.

Отсутствие серьезных механических повреждений.

Соответствие стандартам безопасности.

Это необходимо для предотвращения аварий на дорогах, все справки могут выдать сертифицированные СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этих документов, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

В Румынию не ввозить

Оружие, взрывчатку, наркотики.

Продукты животного происхождения без заводской упаковки.

Наличные более 10 000 евро без декларирования.

Большой объем алкоголя (по две бутылки на человека) и табака (не более двух пачек на человека).

Напомним, недавно мы писали о том, почему могут не пустить в Молдову. А также о новых круговых развязках в Одессе.