Без води до вечора: хто в Одесі залишиться без постачання
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 24 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Урожайна, усі будинки;
- вул. Фонтанська дор., усі будинки;
- вул. Геллера, усі будинки;
- вул. Чубаївська, усі будинки;
- вул. Бригадна, усі будинки;
- вул. Окружна, усі будинки;
- вул. Толбухіна, усі будинки;
- вул. Недєліна, усі будинки;
- вул. Квіткова, усі будинки;
- вул. Авдєєва-Чорноморського, усі будинки;
- вул. Кондрашина, усі будинки;
- вул. Гвардійська, усі будинки;
- вул. Курська, 64-80, усі будинки;
- вул. 4-я лінія (Котовського) по 7-у лінію, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 19:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.