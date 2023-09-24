Без води до вечора: хто в Одесі залишиться без постачання

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 24 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Урожайна, усі будинки;

вул. Фонтанська дор., усі будинки;

вул. Геллера, усі будинки;

вул. Чубаївська, усі будинки;

вул. Бригадна, усі будинки;

вул. Окружна, усі будинки;

вул. Толбухіна, усі будинки;

вул. Недєліна, усі будинки;

вул. Квіткова, усі будинки;

вул. Авдєєва-Чорноморського, усі будинки;

вул. Кондрашина, усі будинки;

вул. Гвардійська, усі будинки;

вул. Курська, 64-80, усі будинки;

вул. 4-я лінія (Котовського) по 7-у лінію, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 19:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.