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Без води до вечора: хто в Одесі залишиться без постачання

24 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без води до вечора: хто в Одесі залишиться без постачання
Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 24 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Урожайна, усі будинки;
  • вул. Фонтанська дор., усі будинки;
  • вул. Геллера, усі будинки;
  • вул. Чубаївська, усі будинки;
  • вул. Бригадна, усі будинки;
  • вул. Окружна, усі будинки;
  • вул. Толбухіна, усі будинки;
  • вул. Недєліна, усі будинки;
  • вул. Квіткова, усі будинки;
  • вул. Авдєєва-Чорноморського, усі будинки;
  • вул. Кондрашина, усі будинки;
  • вул. Гвардійська, усі будинки;
  • вул. Курська, 64-80, усі будинки;
  • вул. 4-я лінія (Котовського) по 7-у лінію, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 19:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. Ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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