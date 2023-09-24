Без воды до вечера: кто в Одессе останется без снабжения
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 24 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Урожайная, все дома;
- ул. Фонтанская взр., все дома;
- ул. Геллера, все дома;
- ул. Чубаевская, все дома;
- ул. Бригадная, все дома;
- ул. Окружная, все дома;
- ул. Толбухина, все дома;
- ул. Воскресенье, все дома;
- ул. Цветочная, все дома;
- ул. Авдеева-Черноморского, все дома;
- ул. Кондрашина, все дома;
- ул. Гвардейская, все дома;
- ул. Курская, 64-80, все дома;
- ул. 4-я линия (Котовского) по 7-ю линию, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 19:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.