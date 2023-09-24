Без воды до вечера: кто в Одессе останется без снабжения

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 24 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Урожайная, все дома;

ул. Фонтанская взр., все дома;

ул. Геллера, все дома;

ул. Чубаевская, все дома;

ул. Бригадная, все дома;

ул. Окружная, все дома;

ул. Толбухина, все дома;

ул. Воскресенье, все дома;

ул. Цветочная, все дома;

ул. Авдеева-Черноморского, все дома;

ул. Кондрашина, все дома;

ул. Гвардейская, все дома;

ул. Курская, 64-80, все дома;

ул. 4-я линия (Котовского) по 7-ю линию, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 19:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.