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Безкоштовно отримали товар на понад 100 тисяч — на Одещині накрили чергових шахраїв

9 липня 2024 15:16
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Шахраї з Одещині ошукали продавців на понад 100 тис грн: деталі
Підозрюваний у відділку поліції. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безкоштовно, а продавці залишалися без грошей. Тепер шахраїв очікує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Схема шахраїв

Старший із зловмисників, 29-річний мешканець Білгорода-Дністровського, вирішив нажитись в інтернеті і поділився цією ідеєю з 27-річним знайомим. Чоловіки замовляли продукти, одяг, косметику та інші товари в інтернеті за повну передоплату і скидали фото підроблених квитанцій про розрахунок продавцям. Таким чином вони  безкоштовно отримували посилки у поштових відділеннях. Разом вони ошукали вісім продавців із різних регіонів України на загальну суму понад 104 тисячі гривень.

В Одесі викрили шахраїв
Скриншоти листування шахраїв та продавців. Фото: Нацполіція

Спроба підкупу та наслідки

Коли старший із зловмисників зрозумів, що його схему викрито, він спробував підкупити поліцейського та запропонував 1 000 доларів за уникнення відповідальності. Це тільки додало йому проблем — тепер його обвинувачують ще й у пропозиції хабара. Зараз обоє чоловіків чекають на суд. Хабарнику загрожує до восьми років ув'язнення згідно  ч. 3 ст. 369 ККУ, а його спільнику — до трьох років позбавлення волі.

Випадки шахрайства на Одещині

Ми писали, що одесита викрили на організації ботоферми та співпрацю з росіянами. Чоловік пропонував їм купити українські мобільні номери, а оплату за свій "сервіс" отримував у рублях.

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які  під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень. 

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