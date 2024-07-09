Шахраї з Одещині ошукали продавців на понад 100 тис грн: деталі

Безкоштовно отримали товар на понад 100 тисяч — на Одещині накрили чергових шахраїв
Двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безкоштовно, а продавці залишалися без грошей. Тепер шахраїв очікує ув'язнення.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Схема шахраїв
Старший із зловмисників, 29-річний мешканець Білгорода-Дністровського, вирішив нажитись в інтернеті і поділився цією ідеєю з 27-річним знайомим. Чоловіки замовляли продукти, одяг, косметику та інші товари в інтернеті за повну передоплату і скидали фото підроблених квитанцій про розрахунок продавцям. Таким чином вони безкоштовно отримували посилки у поштових відділеннях. Разом вони ошукали вісім продавців із різних регіонів України на загальну суму понад 104 тисячі гривень.
Спроба підкупу та наслідки
Коли старший із зловмисників зрозумів, що його схему викрито, він спробував підкупити поліцейського та запропонував 1 000 доларів за уникнення відповідальності. Це тільки додало йому проблем — тепер його обвинувачують ще й у пропозиції хабара. Зараз обоє чоловіків чекають на суд. Хабарнику загрожує до восьми років ув'язнення згідно ч. 3 ст. 369 ККУ, а його спільнику — до трьох років позбавлення волі.
Випадки шахрайства на Одещині
Ми писали, що одесита викрили на організації ботоферми та співпрацю з росіянами. Чоловік пропонував їм купити українські мобільні номери, а оплату за свій "сервіс" отримував у рублях.
Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.
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