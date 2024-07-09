Мошенники с Одесской области обманули продавцов более 100 тыс грн: детали

Подозреваемый в отделении полиции. Фото: Нацполиция

Двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег. Теперь мошенников ожидает заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Схема мошенников

Старший из злоумышленников, 29-летний житель Белгорода-Днестровского, решил нажиться в интернете и поделился этой идеей с 27-летним знакомым. Мужчины заказывали продукты, одежду, косметику и другие товары в интернете за полную предоплату и сбрасывали фото поддельных квитанций о расчете продавцам. Таким образом, они бесплатно получали посылки в почтовых отделениях. Вместе они обманули восемь продавцов из разных регионов Украины на общую сумму более 104 тысячи гривен.

Скриншоты переписки мошенников и продавцов. Фото: Нацполиция

Попытка подкупа и последствия

Когда старший из злоумышленников понял, что его схема разоблачена, он попытался подкупить полицейского и предложил 1 000 долларов за уход от ответственности. Это только добавило ему проблем — теперь его обвиняют еще и в предложении взятки. Сейчас обоих мужчин ждет суд. Взяточнику грозит до восьми лет заключения согласно ч. 3 ст. 369 УКУ, а его сообщнику — до трех лет лишения свободы.

Случаи мошенничества в Одесской области

Мы писали, что одессита разоблачили на организации ботофермы и сотрудничество с россиянами. Мужчина предлагал им купить украинские мобильные номера, а оплату за свой "сервис" получал в рублях.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманули иностранцев. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.