Організував ботоферму: в Одесі викрили місцевого жителя

Поліція викрила 23-річного одесита. Фото: Нацполіція

Одесит організував на території міста ботоферму та працював з росіянами, пропонуючи їм купити у нього українські мобільні номери. Оплату за свій "сервіс" житель Одеси отримував у рублях, але тепер його очікує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі діяльності

З листопада 2022 року до липня 2023 року 23-річний житель Одеси незаконно втручався у роботу мобільного оператора, змінюючи номери SIM-карт за допомогою спеціального обладнання. Він використовував ці номери для створення віртуальних мобільних номерів, які здавав в оренду онлайн-сервісам. Коли всю роботу було налагоджено, одесит звʼязався в Інтернеті з анонімним адміністратором двох російських платформ та обговорив з ним умови "співпраці".

Сім-картки одесита. Фото: Нацполіція

Замовник отримував можливість "продавати" іншим громадянам РФ "анонімність" при реєстрації облікових-записів у різноманітних соціальних мережах, месенджерах та інтернет-платформах. За цю послугу одесит отримував оплату в російських рублях, яку переводив на свій електронний гаманець. Менш ніж за рік сума його незаконного заробітку при переведенні в гривні сягла близько 60 тисяч.

Одесита викрили в організації ботоферми. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. За цей злочин максимальне покарання — позбавлення волі на строк до п'яти років. Слідчі дії тривають.

Інші злочини на Одещині

Ми писали, що в Одесі судитимуть шахраїв, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі місцевий житель використовував фішингову схему для крадіжки чужих грошей. Він зімітував державний сайт "єПідтримка" та заволодів понад 120 тисячами гривень жертв, за що тепер йому загрожує ув'язнення.