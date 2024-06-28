Организовал ботоферму: в Одессе разоблачили местного жителя

Полиция разоблачила 23-летнего одессита. Фото: Нацполиция

Одессит организовал на территории города ботоферму и работал с россиянами, предлагая им купить у него украинские мобильные номера. Оплату за свой "сервис" житель Одессы получал в рублях, но теперь его ждет тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

С ноября 2022 года по июль 2023 года, 23-летний житель Одессы незаконно вмешивался в работу мобильного оператора, меняя номера SIM-карт с помощью специального оборудования. Он использовал эти номера для создания виртуальных мобильных номеров, сдаваемых в аренду онлайн-сервисам. Когда вся работа была налажена, одессит связался в Интернете с анонимным администратором двух российских платформ и обсудил с ним условия "сотрудничества".

Семь карт одессита. Фото: Нацполиция

Заказчик получал возможность "продавать" другим гражданам РФ "анонимность" при регистрации учетных записей в различных социальных сетях, мессенджерах и интернет-платформах. За эту услугу одессит получал оплату в российских рублях и переводил ее на свой электронный кошелек. Менее чем за год сумма его незаконного заработка при переводе на гривны составила около 60 тысяч.

Одессита разоблачили в организации ботофермы. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. За это преступление максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Следственные действия продолжаются.

Другие преступления в Одесской области

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Также мы писали, что в Одессе местный житель использовал фишинговую схему для кражи чужих денег. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысяч гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.