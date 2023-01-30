Одеські медики нагадали правила безпеки взимку: адреси травмпунктів

Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку
До Одеси прийшла справжня зима. Протягом декількох днів в місті дороги вкрило снігом. Втім аби насолодитись цими днями та не травмуватись слід дотримуватись деяких правил.
Посилаючись на одеських медиків Новини.LIVE зібрали рекомендації.
-
У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України
-
Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз
-
Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні
-
Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію
-
Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ
-
Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити
-
Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський звернувся до українців
-
Відомий іспанський клуб звільнив тренера серед сезону: у чому причина
Як застерегтись від травматизму взимку:
- При снігопаді, сильному морозі або обмерзанні намагайтеся не виходити на вулицю без крайньої необхідності, особливо в темний час доби. Якщо все ж доводиться вийти, виходьте заздалегідь, щоб нікуди не поспішати.
- Слід обмежити виходи на вулицю в темний час доби.
- Одягайте зручне взуття на стійкій, бажано рифленій, підошві. Не носіть взуття на високих підборах, шпильці.
- Пересуватися по ожеледі необхідно вкрай обережно. Краще обходити обмерзлі місця. Ходіть не поспішаючи, на напівзігнутих ногах, злегка розслабивши їх у колінах і спираючись на всю ступню.
- Будьте особливо обережні при переході вулиці, не перебігайте дорогу. Пам'ятайте, що гальмівний шлях в автомобілів на засніженій дорозі значно збільшується.
- На зупинці стійте якомога далі від краю дороги, щоб не посковзнутися і не потрапити на проїжджу частину.
- Руки при ходьбі не можна тримати в кишенях — це збільшує ймовірність травм при падінні. При спусканні сходами тримайтеся за поручні.
- Вагітним жінкам не варто виходити на вулицю без супроводу.
- Не слід зловживати спиртним. Стан алкогольного сп'яніння порушує координацію рухів і підвищує ймовірність важких травм.
- Якщо через якийсь час після падіння відчули біль у голові або суглобах, нудоту, якщо виникли набряки — терміново зверніться до травмпункту.
Де отримати травматологічну допомогу
Суворовський р-н
- Консультативно-діагностичний центр № 29 (цілодобово), м. Одеса, пр-т Добровольського, 100;
- Міська клінічна лікарня №11 (цілодобово), м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5.
Приморський р-н
- Міська лікарня № 5 (цілодобово), м. Одеса, Лідерсовський бул., 11.
Малиновський р-н
- Міська клінічна лікарня №10 (цілодобово), вул. Маршала Малиновського, 61;
- Міська клінічна лікарня № 1 (цілодобово), м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 32.
Київський р-н
- Міська лікарня № 8 (травм. кабінет з 08:00 до 14:00 у робочі дні), м. Одеса, Фонтанська дор., 110;
- Консультативно-діагностичний центр № 20 (травм. кабінет з 08:00 до 18:00 у робочі дні), м. Одеса, вул. Левітана, 62.
Для когось така погода це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі. Фотокореспондент Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.