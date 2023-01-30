Одеські медики нагадали правила безпеки взимку: адреси травмпунктів

Уважними слід бути як водіям, так і пішоходам

До Одеси прийшла справжня зима. Протягом декількох днів в місті дороги вкрило снігом. Втім аби насолодитись цими днями та не травмуватись слід дотримуватись деяких правил.

Посилаючись на одеських медиків Новини.LIVE зібрали рекомендації.

Як застерегтись від травматизму взимку:

При снігопаді, сильному морозі або обмерзанні намагайтеся не виходити на вулицю без крайньої необхідності, особливо в темний час доби. Якщо все ж доводиться вийти, виходьте заздалегідь, щоб нікуди не поспішати. Слід обмежити виходи на вулицю в темний час доби. Одягайте зручне взуття на стійкій, бажано рифленій, підошві. Не носіть взуття на високих підборах, шпильці. Пересуватися по ожеледі необхідно вкрай обережно. Краще обходити обмерзлі місця. Ходіть не поспішаючи, на напівзігнутих ногах, злегка розслабивши їх у колінах і спираючись на всю ступню. Будьте особливо обережні при переході вулиці, не перебігайте дорогу. Пам'ятайте, що гальмівний шлях в автомобілів на засніженій дорозі значно збільшується. На зупинці стійте якомога далі від краю дороги, щоб не посковзнутися і не потрапити на проїжджу частину. Руки при ходьбі не можна тримати в кишенях — це збільшує ймовірність травм при падінні. При спусканні сходами тримайтеся за поручні. Вагітним жінкам не варто виходити на вулицю без супроводу. Не слід зловживати спиртним. Стан алкогольного сп'яніння порушує координацію рухів і підвищує ймовірність важких травм. Якщо через якийсь час після падіння відчули біль у голові або суглобах, нудоту, якщо виникли набряки — терміново зверніться до травмпункту.

Де отримати травматологічну допомогу

Суворовський р-н

Консультативно-діагностичний центр № 29 (цілодобово), м. Одеса, пр-т Добровольського, 100;

Міська клінічна лікарня №11 (цілодобово), м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5.

Приморський р-н

Міська лікарня № 5 (цілодобово), м. Одеса, Лідерсовський бул., 11.

Малиновський р-н

Міська клінічна лікарня №10 (цілодобово), вул. Маршала Малиновського, 61;

Міська клінічна лікарня № 1 (цілодобово), м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 32.

Київський р-н

Міська лікарня № 8 (травм. кабінет з 08:00 до 14:00 у робочі дні), м. Одеса, Фонтанська дор., 110;

Консультативно-діагностичний центр № 20 (травм. кабінет з 08:00 до 18:00 у робочі дні), м. Одеса, вул. Левітана, 62.

Для когось така погода це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі. Фотокореспондент Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.