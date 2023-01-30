Одесские медики напомнили правила безопасности зимой: адреса травмпунктов

Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой
В Одессу пришла настоящая зима. В течение нескольких дней в городе дороги покрыло снегом. Впрочем, чтобы насладиться в эти дни и не травмироваться, следует соблюдать некоторые правила.
Ссылаясь на одесских медиков Новини.LIVE собрали рекомендации.
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Как уберечься от травматизма зимой:
- При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.
- Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.
- Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.
- Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не торопясь, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.
- Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается.
- На остановке стойте как можно дальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.
- Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это увеличивает вероятность травм при падении. При спуске по лестнице держитесь за поручни.
- Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.
- Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.
- Если через некоторое время после падения почувствовали головную боль или суставы, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь к травмпункту.
Где получить травматологическую помощь
Суворовский р-н
- Консультативно-диагностический центр №29 (круглосуточно), г. Одесса, пр-т Добровольского, 100;
- Городская клиническая больница №11 (круглосуточно), г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 5.
Приморский р-н
- Городская больница №5 (круглосуточно), г. Одесса, Лидерсовский бульв., 11.
Малиновский р-н
- Городская клиническая больница №10 (круглосуточно), ул. Маршала Малиновского, 61;
- Городская клиническая больница №1 (круглосуточно), г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32.
Киевский р-н
- Городская больница №8 (травм. кабинет с 08:00 до 14:00 в рабочие дни), г. Одесса, Фонтанская дор., 110;
- Консультативно-диагностический центр №20 (травм. кабинет с 08:00 до 18:00 в рабочие дни), г. Одесса, ул. Левитана, 62.
Для кого-то такая погода это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.