Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой arrow

Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

30 января 2023 21:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские медики напомнили правила безопасности зимой: адреса травмпунктов
Внимательными следует быть как водителям, так и пешеходам.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессу пришла настоящая зима. В течение нескольких дней в городе дороги покрыло снегом. Впрочем, чтобы насладиться в эти дни и не травмироваться, следует соблюдать некоторые правила.

Ссылаясь на одесских медиков Новини.LIVE собрали рекомендации.

Читайте также:

Как уберечься от травматизма зимой:

  1. При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.
  2. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.
  3. Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.
  4. Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не торопясь, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.
  5. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается.
  6. На остановке стойте как можно дальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.
  7. Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это увеличивает вероятность травм при падении. При спуске по лестнице держитесь за поручни.
  8. Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.
  9. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.
  10. Если через некоторое время после падения почувствовали головную боль или суставы, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь к травмпункту.

Где получить травматологическую помощь

Суворовский р-н

  • Консультативно-диагностический центр №29 (круглосуточно), г. Одесса, пр-т Добровольского, 100;
  • Городская клиническая больница №11 (круглосуточно), г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 5.

Приморский р-н

  • Городская больница №5 (круглосуточно), г. Одесса, Лидерсовский бульв., 11.

Малиновский р-н

  • Городская клиническая больница №10 (круглосуточно), ул. Маршала Малиновского, 61;
  • Городская клиническая больница №1 (круглосуточно), г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32.

Киевский р-н

  • Городская больница №8 (травм. кабинет с 08:00 до 14:00 в рабочие дни), г. Одесса, Фонтанская дор., 110;
  • Консультативно-диагностический центр №20 (травм. кабинет с 08:00 до 18:00 в рабочие дни), г. Одесса, ул. Левитана, 62.

Для кого-то такая погода это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:25 Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:53

Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB