Одесские медики напомнили правила безопасности зимой: адреса травмпунктов

Внимательными следует быть как водителям, так и пешеходам.

В Одессу пришла настоящая зима. В течение нескольких дней в городе дороги покрыло снегом. Впрочем, чтобы насладиться в эти дни и не травмироваться, следует соблюдать некоторые правила.

Ссылаясь на одесских медиков Новини.LIVE собрали рекомендации.

Как уберечься от травматизма зимой:

При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток. Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке. Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не торопясь, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается. На остановке стойте как можно дальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть. Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это увеличивает вероятность травм при падении. При спуске по лестнице держитесь за поручни. Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм. Если через некоторое время после падения почувствовали головную боль или суставы, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь к травмпункту.

Где получить травматологическую помощь

Суворовский р-н

Консультативно-диагностический центр №29 (круглосуточно), г. Одесса, пр-т Добровольского, 100;

Городская клиническая больница №11 (круглосуточно), г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 5.

Приморский р-н

Городская больница №5 (круглосуточно), г. Одесса, Лидерсовский бульв., 11.

Малиновский р-н

Городская клиническая больница №10 (круглосуточно), ул. Маршала Малиновского, 61;

Городская клиническая больница №1 (круглосуточно), г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32.

Киевский р-н

Городская больница №8 (травм. кабинет с 08:00 до 14:00 в рабочие дни), г. Одесса, Фонтанская дор., 110;

Консультативно-диагностический центр №20 (травм. кабинет с 08:00 до 18:00 в рабочие дни), г. Одесса, ул. Левитана, 62.

Для кого-то такая погода это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.