ЗСУ знищують логістику Криму, з якого обстрілюють Одесу

Морський дрон. Фото ілюстративне: defence-ua

Українські безпілотники знищують військову інфраструктуру оккупантів у Криму. Завдяки цьому росіянам буде складніше наносити удари по Одещині.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Як зазначає речник УДА Сергій Братчук, цієї доби вражені аеродроми Кача та Саки, де базуються російські літаки та інфраструктура ППО. Ворог зазнав ушкоджень, а українські сили оборони продовжують працювати над знищенням логістики військ РФ. Зокрема, атаки здійснюються за допомогою морських дронів.

"Крим залишається в полі зору, там є багато об'єкті військової інфраструктури, які необхідно знищувати.Там працюють і системи протиповітряної оброни російської. Вона в тому числі координує і удари балістикою з території тимчасово окупованого Криму", — каже Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення противника на Донбасі. А також про те, чому кримський міст втрачає логістичне значення.