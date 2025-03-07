ЗСУ знищують логістику Криму, з якого обстрілюють Одесу

Безпека для Одещини — ЗСУ знищують логістику Криму
Українські безпілотники знищують військову інфраструктуру оккупантів у Криму. Завдяки цьому росіянам буде складніше наносити удари по Одещині.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
ЗСУ знищують логістику окупантів
Як зазначає речник УДА Сергій Братчук, цієї доби вражені аеродроми Кача та Саки, де базуються російські літаки та інфраструктура ППО. Ворог зазнав ушкоджень, а українські сили оборони продовжують працювати над знищенням логістики військ РФ. Зокрема, атаки здійснюються за допомогою морських дронів.
"Крим залишається в полі зору, там є багато об'єкті військової інфраструктури, які необхідно знищувати.Там працюють і системи протиповітряної оброни російської. Вона в тому числі координує і удари балістикою з території тимчасово окупованого Криму", — каже Сергій Братчук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення противника на Донбасі. А також про те, чому кримський міст втрачає логістичне значення.
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