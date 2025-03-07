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Безопасность для Одесчины — ВСУ уничтожают логистику Крыма

7 марта 2025 20:11
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
ВСУ уничтожают логистику Крыма, из которого обстреливают Одессу
Морской дрон. Фото иллюстративное: defence-ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Украинские беспилотники уничтожают военную инфраструктуру оккупантов в Крыму. Благодаря этому россиянам будет сложнее наносить удары по Одесской области.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Как отмечает спикер УДА Сергей Братчук, в эти сутки поражены аэродромы Кача и Саки, где базируются российские самолеты и инфраструктура ПВО. Враг получил повреждения, а украинские силы обороны продолжают работать над уничтожением логистики войск РФ. В частности, атаки осуществляются с помощью морских дронов.

"Крым остается в поле зрения, там есть много объектов военной инфраструктуры, которые необходимо уничтожать. Там работают и системы противовоздушной обороны российской. Она в том числе координирует и удары баллистикой с территории временно оккупированного Крыма", — говорит Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении противника на Донбассе. А также о том, почему крымский мост теряет логистическое значение.

Одесса ВСУ Новости Одессы логистика война в Украине
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