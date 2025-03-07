ВСУ уничтожают логистику Крыма, из которого обстреливают Одессу

Морской дрон. Фото иллюстративное: defence-ua

Украинские беспилотники уничтожают военную инфраструктуру оккупантов в Крыму. Благодаря этому россиянам будет сложнее наносить удары по Одесской области.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Как отмечает спикер УДА Сергей Братчук, в эти сутки поражены аэродромы Кача и Саки, где базируются российские самолеты и инфраструктура ПВО. Враг получил повреждения, а украинские силы обороны продолжают работать над уничтожением логистики войск РФ. В частности, атаки осуществляются с помощью морских дронов.

"Крым остается в поле зрения, там есть много объектов военной инфраструктуры, которые необходимо уничтожать. Там работают и системы противовоздушной обороны российской. Она в том числе координирует и удары баллистикой с территории временно оккупированного Крыма", — говорит Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении противника на Донбассе. А также о том, почему крымский мост теряет логистическое значение.