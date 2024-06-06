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Небезпечні дискотеки — ОВА вивчить питання укриттів на Аркадії

6 червня 2024 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Небезпечні дискотеки — ОВА вивчить питання укриттів на Аркадії
Встановлення укриття на Аркадії. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Безпека залишається головним питанням під час гулянь у публічних місцях Одеси, особливо в курортний сезон. Станом на сьогодні у деяких нічних клубах зовсім немає укриттів або сховищ. Але цю ситуацію мають виправити найближчим часом. 

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Яка ситуація з укриттями

Найпроблемнішою залишається Аркадія, де багато нічних клубів, які щодня відвідують сотні людей. А під час повітряної тривоги вони мають пройти до укриття, якого немає. 

"Якщо чесно, я був в Аркадії ще студентом. Я розумію, що не в усіх закладах вони є, ці бомбосховища. Найближче, мабуть, у школах. Але я думаю, що це питання часу, щоб до них дійти. Я думаю, що в Аркадії можемо встановити ще одне укриття, займемося", — каже Олег Кіпер. 

Схожа ситуація і в центрі міста. На жаль, в історичній частині немає жодного кафе з власним укриттям, хоча така вимога є. І на період літа питання стає особливо актуальним. 

Нагадаємо, з початком туристичного сезону гостро постає питання улаштування споруд для захисту цивільного населення у прибережних зонах, аби убезпечити людей від ракетних ударів. На кожному з пляжів, незалежно від того, чи це муніципальний пляж або орендований, мають бути облаштовані укриття. 

Також ми писали, що на Трасі здоров'я в Одесі встановили мобільне укриття.  Сховище вирішили встановити на цьому місці після російського удару по Одесі 29 квітня, коли загинуло семеро людей. Воно розташоване ближче до моря і може вмістити 10-15 людей.

бомбосховище
Олег Кіпер
укриття
війна
Одеська ОДА
Україна
Одеса
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розваги
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