Опасные дискотеки — ОВА изучит вопросы укрытий на Аркадии

Установка укрытия в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Безопасность остается главной во время гуляний в публичных местах Одессы, особенно в курортный сезон. По состоянию на сегодняшний день в некоторых ночных клубах совсем нет укрытий. Но эту ситуацию должны исправить в ближайшее время.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Какая ситуация с укрытиями

Самой проблемной остается Аркадия, где много ночных клубов, ежедневно посещающих сотни людей. А во время воздушной тревоги они должны пройти до укрытия до конца угрозы, которых нет.

"Если честно, я был в Аркадии еще студентом. Я понимаю, что не во всех заведениях они есть эти бомбоубежища. Ближе всего, пожалуй, в школах. Но я думаю, что это вопрос времени, чтобы до них дойти. Я думаю, что в Аркадии можем установить еще одно укрытие, займемся", — говорит Олег Кипер.

Похожая ситуация и в центре города. К сожалению, в исторической части нет ни одного кафе с собственным укрытием, хотя такое требование есть. И к периоду лета вопрос становится особенно актуальным.

Напомним, с началом туристического сезона остро стоит вопрос устройства сооружений для защиты гражданского населения в прибрежных зонах, чтобы обезопасить людей от ракетных ударов. На каждом из пляжей, независимо от того, муниципальный пляж или арендованный, должны быть обустроены укрытия.

Также мы писали, что на Трассе здоровья в Одессе установили мобильное укрытие. Хранилище решили установить на этом месте после российского удара по Одессе 29 апреля, когда погибли семь человек. Оно расположено ближе к морю и может вместить 10-15 человек.