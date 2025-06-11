Володимир Зеленський зустрівся із Росеном Желязковим в Одесі — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Железняковим у рамках саміту Україна-Південно-Східна Європа в Одесі в середу, 11 червня. Політики обговорили євроінтеграцію України, безпеку на Чорному морі та захист від російської агресії.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з прем'єром Болгарії

Президент подякував Железнякову за участь у саміті, що має на меті посилити безпеку в Європі, а також за підтримку на шляху до вступу в ЄС.

"Це важливий сигнал підтримки та солідарності між нашим країнами. Ми обговорили важливі питання наших двосторонніх відносин, євроінтеграції України, безпеки в Чорноморському регіоні", — зазначив Зеленський.

Зустріч представників України та Болгарії. Фото: ОП

Український лідер відзначив військову допомогу Болгарії, подякував за 11-й пакет підтримки та розповів про потреби для захисту від РФ.

Крім того, сторони порушили питання розширення співпраці та погодили пріоритетні напрямки, зокрема, в галузі енергетики. Зеленський та Железняков запевнили один одного в подальшому тісному контакті.

Нагадаємо, що президент України провів двосторонні зустрічі з прем'єрами Греції та Хорватії. На саміті в Одесі вони обговорили наближення миру та підтримку ЗСУ.

Також ми повідомляли, що європейські лідери вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць у війні проти Росії на Алеї Героїв в Одесі.

Додамо, Зеленський на саміті в Одесі наголосив, що безпека не лише нашої держави, а й Європи, залежить від членства України в ЄС та НАТО.