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Головна Одеса Зеленський зустрівся з головами уряду Греції й Хорватії в Одесі

Зеленський зустрівся з головами уряду Греції й Хорватії в Одесі

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Дата публікації: 11 червня 2025 20:57
Зеленський зустрівся з урядовцями Греції та Хорватії
Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс. Фото: скриншот з відео
Ключові моменти Зустріч з прем'єром Греції Зустріч з прем'єром Хорватії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 червня, зустрівся з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Також відбулася зустріч з очільником уряду Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зустріч з прем'єром Греції

За словами Зеленського, разом з прем'єром Греції вони говорили про роботу заради наближення миру в Україні та тиск на Росію, аби змусити її завершити війну. Також йшлося про потреби захисту та відбудову України.

"Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати", — зазначив президент.

Він зауважив, що Греція є однією з країн, яку ми можемо назвати надійним другом. Зеленський подякував за підтримку України та участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа".

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Скриншот допису Зеленського

Зустріч з прем'єром Хорватії

Також президент зустрівся з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський подякував йому за готовність продовжувати підтримку наших воїнів, зокрема артилерією та снарядами.

"Хорватія вже передала Україні 13 пакетів військової допомоги, і ми щиро цінуємо незмінну підтримку", — додав він.

Володимир Зеленський обговорив з Андреєм Пленковичем військову допомогу Україні
Володимир Зеленський та Андрей Пленкович. Фото: ОП

Також український лідер висловив вдячність за допомогу в реабілітації українських воїнів та оздоровлення дітей.

Так, у жовтні Хорватія проведе першу міжнародну конференцію  з питань підтримки українських ветеранів — Зеленський назвав важливим кроком допомоги українським. захисникам.

"Основна увага нашої розмови — шлях до миру. Єдина адекватна відповідь на затягування війни, яку ми бачимо, — це справедливий тиск і санкції", — додав він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський разом з лідерами країн Європи вшанували пам'ять загиблих захисників України в Одесі.

Також ми писали, що під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" президент наголосив на необхідності захистити Одесу від російських атак.

Володимир Зеленський Одеса Греція Хорватія саміт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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