Зеленський разом з лідерами в Одесі вшанували пам'ять загиблих воїнів

Зеленський та лідери Європи в Одесі вшанували пам'ять жертв війни
Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 червня, зустрівся з лідерами європейських країн в Одесі. Вони разом взяли участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа".
Відповідне відео Зеленський опублікував у Facebook.
Зустріч лідерів в Одесі
Президент України разом з лідерами європейських країн, які прибули в Одесу для участі в саміті "Україна — Південно-Східна Європа" побували на Алеї Героїв.
Там вони спільно вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України у боротьбі проти Росії.
"Вічна шана нашим героям, які захистили Україну ціною власного життя", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, серед учасників саміту в Одесі президентка Молдови Майя Санду. Вона наголосила, що війна РФ проти України — це глобальна загроза.
А Зеленський наголосив на необхідності захистити від російських атак Одесу та інші міста України.
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