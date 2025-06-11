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Головна Одеса Зеленський та лідери Європи в Одесі вшанували пам'ять жертв війни

Зеленський та лідери Європи в Одесі вшанували пам'ять жертв війни

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Дата публікації: 11 червня 2025 20:29
Зеленський разом з лідерами в Одесі вшанували пам'ять загиблих воїнів
Володимир Зеленський та європейські лідери. Фото: ОП
Ключові моменти Зустріч лідерів в Одесі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 червня, зустрівся з лідерами європейських країн в Одесі. Вони разом взяли участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа".

Відповідне відео Зеленський опублікував у Facebook.

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Зустріч лідерів в Одесі

Президент України разом з лідерами європейських країн, які прибули в Одесу для участі в саміті  "Україна — Південно-Східна Європа" побували на Алеї Героїв.

Там вони спільно вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України у боротьбі проти Росії.

"Вічна шана нашим героям, які захистили Україну ціною власного життя", — зазначив Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, серед учасників саміту в Одесі президентка Молдови Майя Санду. Вона наголосила, що війна РФ проти України — це глобальна загроза.

А Зеленський наголосив на необхідності захистити від російських атак Одесу та інші міста України.

Володимир Зеленський Одеса Європа військові війна в Україні загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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