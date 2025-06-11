Зеленський разом з лідерами в Одесі вшанували пам'ять загиблих воїнів

Володимир Зеленський та європейські лідери. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 червня, зустрівся з лідерами європейських країн в Одесі. Вони разом взяли участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа".

Відповідне відео Зеленський опублікував у Facebook.

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Президент України разом з лідерами європейських країн, які прибули в Одесу для участі в саміті "Україна — Південно-Східна Європа" побували на Алеї Героїв.

Там вони спільно вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України у боротьбі проти Росії.

"Вічна шана нашим героям, які захистили Україну ціною власного життя", — зазначив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, серед учасників саміту в Одесі президентка Молдови Майя Санду. Вона наголосила, що війна РФ проти України — це глобальна загроза.

А Зеленський наголосив на необхідності захистити від російських атак Одесу та інші міста України.