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Главная Одесса Зеленский и лидеры Европы в Одессе почтили память жертв войны

Зеленский и лидеры Европы в Одессе почтили память жертв войны

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 20:29
Зеленский вместе с лидерами в Одессе почтили память погибших воинов
Владимир Зеленский и европейские лидеры. Фото: ОП
Ключові моменти Встреча лидеров в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 июня, встретился с лидерами европейских стран в Одессе. Они вместе приняли участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Facebook.

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Встреча лидеров в Одессе

Президент Украины вместе с лидерами европейских стран, которые прибыли в Одессу для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" побывали на Аллее Героев.

Там они совместно почтили память погибших защитников и защитниц Украины в борьбе против России.

"Вечное уважение нашим героям, которые защитили Украину ценой собственной жизни", — отметил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, среди участников саммита в Одессе президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что война РФ против Украины - это глобальная угроза.

А Зеленский отметил необходимость защитить от российских атак Одессу и другие города Украины.

Владимир Зеленский Одесса Европа военные война в Украине погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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