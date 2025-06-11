Зеленский вместе с лидерами в Одессе почтили память погибших воинов

Владимир Зеленский и европейские лидеры. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 июня, встретился с лидерами европейских стран в Одессе. Они вместе приняли участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Facebook.

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Встреча лидеров в Одессе

Президент Украины вместе с лидерами европейских стран, которые прибыли в Одессу для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" побывали на Аллее Героев.

Там они совместно почтили память погибших защитников и защитниц Украины в борьбе против России.

"Вечное уважение нашим героям, которые защитили Украину ценой собственной жизни", — отметил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, среди участников саммита в Одессе президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что война РФ против Украины - это глобальная угроза.

А Зеленский отметил необходимость защитить от российских атак Одессу и другие города Украины.