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Главная Одесса Зеленский встретился с премьерами Греции и Хорватии в Одессе

Зеленский встретился с премьерами Греции и Хорватии в Одессе

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 20:57
Зеленский встретился с членами правительства Греции и Хорватии
Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис. Фото: скриншот из видео
Ключові моменти Встреча с премьером Греции Встреча с премьером Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 июня, встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Также состоялась встреча с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча с премьером Греции

По словам Зеленского, вместе с премьером Греции они говорили о работе ради приближения мира в Украине и давление на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. Также речь шла о потребностях защиты и восстановлении Украины.

"Много можем сделать вместе в инфраструктуре, усилении энергетической безопасности и для улучшения транспортных связей в нашем регионе. Будем реализовывать", — отметил президент.

Он отметил, что Греция является одной из стран, которую мы можем назвать надежным другом. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

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Скриншот поста Зеленского

Встреча с премьером Хорватии

Также президент встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Зеленский поблагодарил его за готовность продолжать поддержку наших воинов, в частности артиллерией и снарядами.

"Хорватия уже передала Украине 13 пакетов военной помощи, и мы искренне ценим неизменную поддержку", — добавил он.

Володимир Зеленський обговорив з Андреєм Пленковичем військову допомогу Україні
Владимир Зеленский и Андрей Пленкович. Фото: ОП

Также украинский лидер выразил благодарность за помощь в реабилитации украинских воинов и оздоровление детей.

Так, в октябре Хорватия проведет первую международную конференцию по вопросам поддержки украинских ветеранов — Зеленский назвал важным шагом помощи украинским. защитникам.

"Основное внимание нашего разговора - путь к миру. Единственный адекватный ответ на затягивание войны, которую мы видим, — это справедливое давление и санкции", — добавил он.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский вместе с лидерами стран Европы почтили память погибших защитников Украины в Одессе.

Также мы писали, что во время саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" президент подчеркнул необходимость защитить Одессу от российских атак.

Владимир Зеленский Одесса Греция Хорватия саммит
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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