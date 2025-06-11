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Главная Одесса Безопасность Черного моря — беседа Зеленского и премьера Болгарии

Безопасность Черного моря — беседа Зеленского и премьера Болгарии

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 22:31
Владимир Зеленский встретился с Росеном Желязковым в Одессе — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и премьер-министр Болгарии Росен Желязков. Фото: ОП
Ключові моменти Встреча Зеленского с премьером Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Железняковым в рамках саммита Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе в среду, 11 июня. Политики обсудили евроинтеграцию Украины, безопасность на Черном море и защиту от российской агрессии.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Президент поблагодарил Железнякова за участие в саммите, цель которого — усилить безопасность в Европе, а также за поддержку на пути к вступлению в ЕС.

"Это важный сигнал поддержки и солидарности между нашими странами. Мы обсудили важные вопросы наших двусторонних отношений, евроинтеграции Украины, безопасности в Черноморском регионе", — отметил Зеленский.

Про що домовилися на саміті в Одесі
Встреча представителей Украины и Болгарии. Фото: ОП

Украинский лидер отметил военную помощь Болгарии, поблагодарил за 11-й пакет поддержки и рассказал о потребностях для защиты от РФ.

Кроме того, стороны подняли вопрос расширения сотрудничества и согласовали приоритетные направления, в частности, в области энергетики. Зеленский и Железняков заверили друг друга в дальнейшем тесном контакте.

Напомним, что президент Украины провел двусторонние встречи с премьерами Греции и Хорватии. На саммите в Одессе они обсудили приближение мира и поддержку ВСУ.

Также мы сообщали, что европейские лидеры почтили память погибших защитников и защитниц в войне против России на Аллее Героев в Одессе.

Добавим, Зеленский на саммите в Одессе отметил, что безопасность не только нашего государства, но и Европы, зависит от членства Украины в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский Европейский союз Одесса саммит Болгария
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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