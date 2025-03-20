Рівень захищенності портів Одещини - 95%

Корабель біля причала в порту. Фото: Новини.LIVE

Протягом 2024 року вдалося підвищити рівень захищеності в портах Одеської області до 95%. Йдеться про модернізовані бомбосховища в яких під час загрози можуть переховуватися працівники.

Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Кропива в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Обладнання бомбосховищ

В усіх портах Одещини протягом 2024 року були здійснені відповідні перевірки на доступність бомбосховищ та укриттів. Їх провели чиновники ОВА разом із представниками адміністрацій установ. В результаті інспекції чимало захисних споруд було модернізовано, аби працівники могли вчасно туди піти та комфортно себе там почувати. Це не дає стовідсотнової гарантії безпеки, але все залежить від свідомості людей.

"Ми розуміємо, що важливо, аби кожна ваша компанія чи людина, яка перебуває в портовій інфраструктурі, була більш захищена. Саме з цією метою ОВА в усіх портах протягом 2024 року здійснила відповідні перевірки, і спільно з працівниками портової галузі ми підвищили рівень захищеності у всіх портах регіону. На цей час він складає 95%", — каже заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Кропива.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку для Одещини зі сторони моря. А також про наслідки прильотів по регіону.