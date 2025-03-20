Уровень защищенности портов Одесской области - 95%

Корабль у причала в порту. Фото: Новини.LIVE

В течение 2024 года удалось повысить уровень защищенности в портах Одесской области до 95%. Речь идет о модернизированных бомбоубежищах в которых во время угрозы могут скрываться работники.

Об этом сообщил заместитель председателя областной военной администрации Сергей Крапива в интервью Интерфакс-Украина.

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Оборудование бомбоубежищ

Во всех портах Одесской области в течение 2024 года были осуществлены соответствующие проверки на доступность бомбоубежищ и укрытий. Их провели чиновники ОВА вместе с представителями администраций учреждений. В результате инспекции многие защитные сооружения были модернизированы, чтобы работники могли вовремя туда пойти и комфортно себя там чувствовать. Это не дает стопроцентной гарантии безопасности, но все зависит от осознанности людей.

"Мы понимаем, что важно, чтобы каждая ваша компания или человек, который находится в портовой инфраструктуре, был более защищен. Именно с этой целью ОВА во всех портах в течение 2024 года осуществила соответствующие проверки, и совместно с работниками портовой отрасли мы повысили уровень защищенности во всех портах региона. В настоящее время он составляет 95%",— говорит заместитель председателя областной военной администрации Сергей Крапива.

Напомним, недавно мы писали об опасности для Одесской области со стороны моря. А также о последствиях прилетов по региону.