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Безпекова ситуація на Одещині: ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

9 квітня 2023 10:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Кораблі рф у Чорному морі. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Армія рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на чергуванні перебувають два ворожі підводні ракетоносії.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Наразі на чергуванні у Чорному морі перебувають два ворожі підводні ракетоносії з 8 "Калібрами" на борту",— проінформувала Наталя Гуменюк.

Речниця командування зазначила, що пуск із підводного човна складніше визначити нашим засобам ППО і це означає, що при оголошенні повітряної тривоги потрібно діяти максимально оперативно.

Зазначимо, ворог продовжує вишукувати системи ППО. Саме тому запускаються й безпілотні літальні апарати. Оскільки росіяни намагаються зібрати максимум інформації для більш влучних уражень. 

Нагадаємо, раніше Наталя Гуменюк повідомляла, що слід очікувати на точкові ракетні удари. Запас ракет в окупантів доведений до критичного мінімуму, тож масований обстріл малоймовірний. 

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

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