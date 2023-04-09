Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Оперативная обстановка в Одесской области: враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море arrow

Оперативная обстановка в Одесской области: враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

9 апреля 2023 10:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море
Корабли россии в Черном море. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Армия рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В настоящее время на дежурстве находятся два вражеских подводных ракетоносителя.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"В настоящее время на дежурстве в Черном море находятся два вражеских подводных ракетоносителя с 8 "Калибрами" на борту", проинформировала Наталья Гуменюк.

Представитель командования отметила, что пуск с подлодки сложнее определить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно.

Отметим, враг продолжает изыскивать системы ПВО. Именно поэтому запускаются и беспилотные летательные аппараты. Поскольку россияне пытаются собрать максимум информации для более точных поражений.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк сообщала, что следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB