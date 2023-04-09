Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

Корабли россии в Черном море. Фото: google.com

Армия рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В настоящее время на дежурстве находятся два вражеских подводных ракетоносителя.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"В настоящее время на дежурстве в Черном море находятся два вражеских подводных ракетоносителя с 8 "Калибрами" на борту", — проинформировала Наталья Гуменюк.

Представитель командования отметила, что пуск с подлодки сложнее определить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно.

Отметим, враг продолжает изыскивать системы ПВО. Именно поэтому запускаются и беспилотные летательные аппараты. Поскольку россияне пытаются собрать максимум информации для более точных поражений.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк сообщала, что следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.