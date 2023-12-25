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Біля кордонів Одещини патрулює американський розвідувальний літак

25 грудня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Біля кордонів Одещини патрулює американський розвідувальний літак
Літаки над Румунією. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На південному напрямку повітряний простір патрулюють літаки НАТО. Наразі біля берегів Одеської області спостерігається активність американського Boeing P-8A Poseidon. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За відкритою інформацією, літак злетів із авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії та перебуває у повітряному просторі Румунії. 

Літак біля Одеської області. Фото: скриншот

Що відомо про літак

P-8A — це патрульний протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака. Призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

З початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу. 

Нагадаємо, росіяни продовжують систематично атакувати південь України, сподіваючись пошкодити обʼєкти, які забезпечують життєдіяльність регіонів. Наразі під удар ворога потрапила Одеська область, однак окупанти не зазнали успіхів. 

Також ми писали, що Збройні сили України найближчим часом зможуть взяти під вогневе ураження важливу логістичну дорогу росіян на півдні. Йдеться про перешийок біля Армянська, який зʼєднує Крим з окупованою частиною Херсонської області. 

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