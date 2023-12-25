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У границ Одесчины патрулирует американский разведывательный самолет

25 декабря 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
У границ Одесчины патрулирует американский разведывательный самолет
Самолеты над Румынией. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На южном направлении воздушное пространство патрулируют самолеты НАТО. В настоящее время у берегов Одесской области наблюдается активность американского Boeing P-8A Poseidon.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и находится в воздушном пространстве Румынии.

Самолет возле Одесской области. Фото: скриншот

Что известно о самолете

P-8A — это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.

Напомним, россияне продолжают систематически атаковать юг Украины, надеясь повредить объекты, обеспечивающие жизнедеятельность регионов. Сейчас под удар врага попала Одесская область, однако оккупанты не преуспели.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут взять под огневое поражение важный логистический путь россиян на юге. Речь идет о перешейке возле Армянска, соединяющего Крым с оккупированной частью Херсонской области.

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