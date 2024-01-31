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Біля кордонів Одещини патрулює американський військовий літак

31 січня 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Біля кордонів Одещини патрулює американський військовий літак
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі біля південних кордонів Одеської області на патрулювання вийшов американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО зафіксовано у повітряному просторі Румунії, який моніторить ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Маршрут польоту літака. Фото: скриншот

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

  • Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.
  • Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.
  • Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, включно з такими, як радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Нагадаємо, Останнього дня січня росіяни збільшили концентрацію кораблів у Чорному морі. Попри те, що флот ворога намагається триматися якомога ближче до берегів РФ, на чергуванні присутні ракетоносії, що може бути загрозою обстрілів. 

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