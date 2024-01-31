У Чорному морі збільшилося корабельне угруповання ворога
Останнього дня січня росіяни збільшили концентрацію кораблів у Чорному морі. Попри те, що флот ворога намагається триматися якомога ближче до берегів РФ, на чергуванні присутні ракетоносії, що може бути загрозою обстрілів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі перебувають 6 кораблів, серед яких 1 ракетоносій з 4 "Калібрами" на борту;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 6 суден, 5 прямувало з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 6 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, протягом останніх тижнів армія-агресорка стабільно тримає на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Однак їхня "укомплектованість" не означає, що окупанти готові до масованих обстрілів з кораблів.
Також ми писали, що Збройні сили України продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Попри щоденні атаки ворога, бійці Сил оборони продовжують утримувати позиції та покращувати тактичний стан.
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