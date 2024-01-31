В Черном море увеличилась корабельная группировка врага

Вражеские военные корабли на дежурстве. Фото: росСМИ

В последний день января россияне увеличили концентрацию кораблей в Черном море. Несмотря на то, что флот врага пытается держаться поближе к берегам РФ, на дежурстве присутствуют ракетоносители, которые могут быть угрозой обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 6 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель с 4 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 6 судов, 5 направлялись из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние недели армия-агрессор стабильно держит на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. Однако их "укомплектованность" не означает, что оккупанты готовы к массированным обстрелам с кораблей.

Также мы писали, что вооруженные силы Украины продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Несмотря на ежедневные атаки врага, бойцы сил обороны продолжают удерживать позиции и улучшать тактическое состояние.