У границ Одесчины патрулирует американский военный самолет
У южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО, который мониторит ситуацию в Черном море, зафиксирован в воздушном пространстве Румынии.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.
Что известно о самолете
Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.
Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Миссии:
- Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
- Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
- Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.
Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.
Напомним, в последний день января россияне увеличили концентрацию кораблей в Черном море. Несмотря на то, что флот врага пытается держаться поближе к берегам РФ, на дежурстве присутствуют ракетоносители, которые могут быть угрозой обстрелов.
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