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У границ Одесчины патрулирует американский военный самолет

31 января 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
У границ Одесчины патрулирует американский военный самолет
P-8A Посеидон. Фото: Military.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

У южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО, который мониторит ситуацию в Черном море, зафиксирован в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Маршрут полета самолета. Фото: скриншот

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon

Миссии:

  • Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
  • Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
  • Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.

Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.

Напомним, в последний день января россияне увеличили концентрацию кораблей в Черном море. Несмотря на то, что флот врага пытается держаться поближе к берегам РФ, на дежурстве присутствуют ракетоносители, которые могут быть угрозой обстрелов.

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