Рідкісний літак-розвідник НАТО у небі біля Одещини — подробиці

Літак E-7T Peace Eagle. Фото: Telegram

Літак дальнього радіолокаційного стеження E-7T Peace Eagle веде розвідку над узбережжям Румунії. Яка його місія — поки невідомо. Такі літаки використовуються для ведення розвідки, хоча можуть застосовуватися і в цивільних цілях.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про літак

Йдеться про літак з позивним HVK42, який входить до складу Військово-Повітряних сил Туреччини. Всього на озброєнні країни чотири такі повітряні судна. На літаку встановлений комплекс радіолокаційного виявлення і наведення, що виявляє об'єкти для можливості наведення на них, наприклад, ракет, а також здійснює координацію дій сил союзників і суміжні завдання. Подібні системи призначені для розвідки та управління повітряним боєм, проте можуть бути використані і для управління цивільним повітряним рухом.

Зазначимо, що біля кордонів Одещини підіймали у небо винищувачі НАТО. Також біля берегів регіону був помічений американський патрульний літак Poseidon.