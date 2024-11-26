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У границ Одесчины редкий самолет-разведчик страны НАТО

26 ноября 2024 16:11
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Редкий самолет-разведчик НАТО в небе возле Одесчины — подробности
Самолет E-7T Peace Eagle. Фото: Telegram
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Самолет дальнего радиолокационного слежения E-7T Peace Eagle ведет разведку над побережьем Румынии, какая его миссия — пока неизвестно.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно о самолете

Речь идет о самолете с позывным HVK42, который входит в состав Военно-Воздушных сил Турции. Всего на вооружении страны четыре таких воздушных судна. На самолете установлен комплекс радиолокационного выявления и наведения, который выявляет объекты для возможности наведения на них, например, ракет, а также осуществляет координацию действий сил союзников и смежные задачи. Подобные системы предназначены для разведки и управления воздушным боем, но могут быть использованы и для управления гражданским воздушным движением.

Отметим, что возле границ Одесчины поднимали в небо истребители НАТО. Также возле берегов региона был замечен американский патрульный самолет Poseidon.

Одесса НАТО самолет Румыния Одесская область

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