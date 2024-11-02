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Розвідувальний літак ВМС США патрулює над Чорним морем

2 листопада 2024 16:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Американський "Посейдон" патрулює біля берегів Одещини
Boeing P-8A Poseidon. Фото: planespotters.net
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США помічений біля берегів Одещини зараз, 2 листопада. Його місія — спостереження за кримським напрямком.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника сьогодні, 2 листопада. Фото: скриншот

Літак НАТО над Чорним морем

Літак зараз знаходиться над узбережжям Румунії, поблизу територіальних вод Одещини. Boeing P-8A Poseidon веде спостереження за кримським напрямком, відстежуючи активність у Чорному морі.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737. Його основне призначення — проведення розвідки, патрулювання узбережжя та протичовнових операцій. Poseidon оснащений системами виявлення підводних об’єктів, радари якого дозволяють відстежувати об’єкти на воді та під водою, а також виконувати цілодобове спостереження за визначеними зонами.

Окрім розвідувальної діяльності, цей літак здатний здійснювати протикорабельні та протичовнові місії, адже оснащений торпедами та ракетами, що дає йому змогу забезпечувати безпеку прибережних зон НАТО в умовах зростання напруженості в регіоні.

Нагадаємо, після двотижневого періоду Росія знову поновила чергування ракетоносіїв у Чорному морі. Також за підрахунками екологів, збитки, які Росія воєнними діями нанесла Чорному морю, можна оцінити у приблизно 345 млн євро.

Одеса Одеська ОДА авіація Чорне море Новини Одеси Одеська область

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