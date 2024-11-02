Американський "Посейдон" патрулює біля берегів Одещини

Boeing P-8A Poseidon. Фото: planespotters.net

Морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США помічений біля берегів Одещини зараз, 2 листопада. Його місія — спостереження за кримським напрямком.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Літак НАТО над Чорним морем

Літак зараз знаходиться над узбережжям Румунії, поблизу територіальних вод Одещини. Boeing P-8A Poseidon веде спостереження за кримським напрямком, відстежуючи активність у Чорному морі.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737. Його основне призначення — проведення розвідки, патрулювання узбережжя та протичовнових операцій. Poseidon оснащений системами виявлення підводних об’єктів, радари якого дозволяють відстежувати об’єкти на воді та під водою, а також виконувати цілодобове спостереження за визначеними зонами.

Окрім розвідувальної діяльності, цей літак здатний здійснювати протикорабельні та протичовнові місії, адже оснащений торпедами та ракетами, що дає йому змогу забезпечувати безпеку прибережних зон НАТО в умовах зростання напруженості в регіоні.

Нагадаємо, після двотижневого періоду Росія знову поновила чергування ракетоносіїв у Чорному морі. Також за підрахунками екологів, збитки, які Росія воєнними діями нанесла Чорному морю, можна оцінити у приблизно 345 млн євро.